В Литве официально выдвинули коррупционные обвинения экс-премьеру Сквернялису

Бывшему премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису официально выдвинули коррупционные обвинения после того, как Сейм поддержал снятие с него депутатского иммунитета.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу 24 апреля генпрокуратура Литвы официально предъявила обвинения депутату, бывшему премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису в связи с делом о коррупции в Госслужбе защиты растений, где он является одним из многих фигурантов.

В Генпрокуратуре и Службе специальных расследований сообщили, что Сквернялису предъявили подозрения в коррупции. Согласно заявлениям, есть обоснованные основания полагать, что Сквернялис в период пребывания на посту спикера Сейма принял взятки на общую сумму не менее 51 тысячи евро за определенное содействие в связи с деятельностью Госслужбы защиты растений через его тогдашнюю советницу Агне Силичкене.

Также высказывают подозрения в том, что Сквернялис мог знать о нелегальном происхождении денег.

В четверг 16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета со Сквернялиса, на его собственный запрос это произошло по упрощенной процедуре.

Сквернялис отрицает свою вину и говорит, что не знал о существовании "схемы" и не брал никаких денег. В связи с этими событиями Сквернялис приостановил членство и председательство в своей партии.

В феврале 2026 года у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего министра сельского хозяйства Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.