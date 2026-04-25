Число депортаций из ЕС выросло, но в Еврокомиссии этим недовольны

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призывает к ужесточению правил депортации: текущего роста числа возвращений мигрантов ему недостаточно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

В 2025 году в ЕС было репатриировано 28% мигрантов, которые должны были покинуть Евросоюз, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В прошлом году более 491 тысячи человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч. В 2022 году уровень репатриации составлял 16%.

Причиной роста числа депортаций, среди прочего, являются последовательные действия государств-членов, а также большая стабильность в некоторых странах, принимающих мигрантов, и улучшение информационной системы.

"Однако мы не можем быть довольны большим количеством депортаций в прошлом году. Старые правила по депортации нелегальных мигрантов в ЕС просто не работают достаточно эффективно", – подчеркнул Бруннер.

По его словам, поэтому важно, чтобы новый регламент о репатриации, который Европейская комиссия в марте прошлого года представила на голосование в Европейский парламент и 27 государств-членов, был быстро принят.

По словам Бруннера, новый регламент устанавливает "более строгие правила для правонарушителей, четкие и обязательные обязательства для лиц, в отношении которых вынесено решение о депортации, и обеспечивает большую эффективность в сотрудничестве государств-членов".

Регламент о репатриации, среди прочего, предусматривает, что лиц, не получающих защиты и обязанных выехать, можно дольше содержать под стражей до депортации.

Кроме того, он позволяет депортировать просителей убежища в так называемые "центры возвращения" в страны за пределами ЕС.

