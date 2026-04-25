Азербайджан подарил Украине 5 пассажирских автобусов
Новости — Суббота, 25 апреля 2026, 18:39 —
Во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан эта страна передала Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.
Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".
Министр опубликовал фото подаренных Азербайджаном автобусов.
В ходе этого визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших общин.
During this visit, Azerbaijan has provided five passenger buses to Ukraine as humanitarian assistance for the needs of our communities.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 25, 2026
Since 2022, Azerbaijan has repeatedly made its contribution to supporting the Ukrainian people. In particular, it has provided more than $45… pic.twitter.com/kcDcnfzRTK
"С 2022 года Азербайджан неоднократно вносил свой вклад в поддержку украинского народа. В частности, страна предоставила гуманитарную помощь на сумму более 45 миллионов долларов, которая включала мощные генераторы, трансформаторы и критически важное оборудование, помогающее поддерживать работу нашей энергетической системы в условиях постоянных атак", – сообщил также Сибига.
Также он поблагодарил за поддержку украинских детей: более 500 детей приняли участие в реабилитационных программах на территории Азербайджана.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан 25 апреля было подписано 6 двусторонних документов.
Также Зеленский заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате на территории Азербайджана.