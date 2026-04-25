Азербайджан подарил Украине 5 пассажирских автобусов

Новости — Суббота, 25 апреля 2026, 18:39 — Кристина Бондарева

Во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан эта страна передала Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Министр опубликовал фото подаренных Азербайджаном автобусов.

В ходе этого визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших общин.

"С 2022 года Азербайджан неоднократно вносил свой вклад в поддержку украинского народа. В частности, страна предоставила гуманитарную помощь на сумму более 45 миллионов долларов, которая включала мощные генераторы, трансформаторы и критически важное оборудование, помогающее поддерживать работу нашей энергетической системы в условиях постоянных атак", – сообщил также Сибига.

Также он поблагодарил за поддержку украинских детей: более 500 детей приняли участие в реабилитационных программах на территории Азербайджана.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан 25 апреля было подписано 6 двусторонних документов.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате на территории Азербайджана.

