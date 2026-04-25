Reuters: уряд Німеччини підозрює Росію в атаках на Signal, спрямованих проти політиків

Німецький уряд вважає, що Росія може бути причетна до фішингових атак, спрямованих проти відомих політиків, дипломатів, військових та журналістів.

Про це повідомили агентству Reuters у суботу джерела в уряді Німеччини, пише "Європейська правда".

Агентство не наводить деталей, які надали йому співрозмовники в уряді Німеччини.

Німецька служба внутрішньої розвідки BfV та її управління з кібербезпеки BSI цього року попереджали про атаки на користувачів месенджерів, які, ймовірно, здійснювалися суб’єктом, що діє за підтримки держави.

У п'ятницю федеральні прокурори Німеччини заявили, що з середини квітня розслідують фішингові атаки на месенджер Signal, відмовившись надати додаткові подробиці.

Москва неодноразово заперечувала, що бере участь у хакерських операціях проти інших країн.

За даними журналістів, зловмисники зламали обліковий запис у Signal голови Бундестагу Юлії Кльокнер.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.