Reuters: уряд Німеччини підозрює Росію в атаках на Signal, спрямованих проти політиків
Німецький уряд вважає, що Росія може бути причетна до фішингових атак, спрямованих проти відомих політиків, дипломатів, військових та журналістів.
Про це повідомили агентству Reuters у суботу джерела в уряді Німеччини, пише "Європейська правда".
Агентство не наводить деталей, які надали йому співрозмовники в уряді Німеччини.
Німецька служба внутрішньої розвідки BfV та її управління з кібербезпеки BSI цього року попереджали про атаки на користувачів месенджерів, які, ймовірно, здійснювалися суб’єктом, що діє за підтримки держави.
У п'ятницю федеральні прокурори Німеччини заявили, що з середини квітня розслідують фішингові атаки на месенджер Signal, відмовившись надати додаткові подробиці.
Москва неодноразово заперечувала, що бере участь у хакерських операціях проти інших країн.
За даними журналістів, зловмисники зламали обліковий запис у Signal голови Бундестагу Юлії Кльокнер.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.