Reuters: правительство Германии подозревает Россию в атаках на Signal, направленных против политиков

Немецкое правительство считает, что Россия может быть причастна к фишинговым атакам, направленным против известных политиков, дипломатов, военных и журналистов.

Об этом сообщили агентству Reuters в субботу источники в правительстве Германии, пишет "Европейская правда".

Агентство не приводит подробностей, которые предоставили ему собеседники в правительстве Германии.

Немецкая служба внутренней разведки BfV и ее управление по кибербезопасности BSI в этом году предупреждали об атаках на пользователей мессенджеров, которые, вероятно, осуществлялись субъектом, действующим при поддержке государства.

В пятницу федеральные прокуроры Германии заявили, что с середины апреля расследуют фишинговые атаки на мессенджер Signal, отказавшись предоставить дополнительные подробности.

Москва неоднократно отрицала, что участвует в хакерских операциях против других стран.

По данным журналистов, злоумышленники взломали аккаунт в Signal председателя Бундестага Юлии Клёкнер.

Напомним, недавно Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства на фоне опасений угрозы шпионажа со стороны России и Китая.