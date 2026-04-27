Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться примерно через три дня из-за технических проблем, усугубляющихся в результате американской блокады.

Об этом Трамп заявил в программе "The Sunday Briefing" на канале Fox News.

Трамп сказал, что блокада иранских портов со стороны США оказалась очень эффективной.

"Когда у вас, знаете, трубопроводы, по которым течет огромное количество нефти, и если по какой-то причине этот трубопровод закрывается, потому что вы не можете продолжать загружать нефть в контейнеры или суда, что и произошло с ними – у них нет судов из-за блокады – то происходит так, что трубопровод взрывается изнутри, как механически, так и в земле", – сказал Трамп.

"Это то, что происходит, когда все просто взрывается. И они говорят, что у них осталось всего около трех дней, прежде чем это произойдет. А когда это взорвется, вы никогда, ни в коем случае, не сможете восстановить это так, как было раньше", – добавил президент США.

Эксперты предупредили, что Иран может быть вынужден закрыть свои нефтяные месторождения уже 29 апреля из-за морской блокады США, рискуя нанести долгосрочный ущерб своей добыче сырой нефти.

Напомним, в минувшие выходные Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о прекращении войны.