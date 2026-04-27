В Албанії розпочався судовий процес над експрезидентом у справі про корупцію

У понеділок розпочався судовий процес над колишнім президентом Албанії Іліром Метою, запеклим опонентом чинного прем'єр-міністра Еді Рами; політика звинувачують у корупції та відмиванні грошей.

Мету звинувачують у пасивній корупції, відмиванні грошей та неправдивому декларуванні активів під час його перебування на високих посадах країни з 2010 року, коли він очолював Міністерство економіки.

У цій справі обвинуваченими також виступають колишня дружина політика та його колишня теща.

Мета перебуває під вартою з моменту його арешту в жовтні 2024 року, коли він повернувся до Албанії з Косова. Політик заперечує звинувачення проти себе, називаючи їх "чисто політичними".

Коли розпочався судовий процес, Мета попросив, щоб засідання транслювали в прямому ефірі.

"З поваги до громадян, яким я віддано служив, я публічно прошу, щоб спеціальний суд гарантував пряму трансляцію всього цього судового процесу", – сказав він.

Наступне слухання у справі експрезидента заплановане на 11 травня.

Мета, колись союзник прем’єр-міністра Рами, обіймав одні з найвищих посад у країні з моменту падіння комунізму в 1991 році.

В Албанії триває розгляд низки справ про корупцію щодо політиків з різних партій. Судовий розгляд триває над колишнім прем'єр-міністром Салі Берішою.

Повідомляли, що в лютому прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив свою заступницю Белінду Баллуку, якій висунуто звинувачення у маніпулюванні державними тендерами.

Звільнення відбулося через три місяці після того, як Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) висунула посадовиці звинувачення у втручанні в державні тендери в декількох випадках будівництва доріг. Баллуку заперечує звинувачення.

Боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу Албанії до Європейського Союзу.