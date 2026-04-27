В Албании начался судебный процесс над экс-президентом по делу о коррупции

В понедельник начался судебный процесс над бывшим президентом Албании Илиром Метой, ярым оппонентом действующего премьер-министра Эди Рамы; политика обвиняют в коррупции и отмывании денег.

Мету обвиняют в пассивной коррупции, отмывании денег и ложном декларировании активов во время его пребывания на высоких должностях страны с 2010 года, когда он возглавлял Министерство экономики.

В этом деле обвиняемыми также выступают бывшая жена политика и его бывшая теща.

Мета находится под стражей с момента ареста в октябре 2024 года, когда он вернулся в Албанию из Косова. Политик отрицает обвинения против себя, называя их "чисто политическими".

Когда начался судебный процесс, Мета попросил, чтобы заседание транслировали в прямом эфире.

"Из уважения к гражданам, которым я преданно служил, я публично прошу, чтобы специальный суд гарантировал прямую трансляцию всего этого судебного процесса", – сказал он.

Следующее слушание по делу экс-президента запланировано на 11 мая.

Мета, некогда союзник премьер-министра Рамы, занимал одни из самых высоких постов в стране с момента падения коммунизма в 1991 году.

В Албании продолжается рассмотрение ряда дел о коррупции в отношении политиков из разных партий. Судебное разбирательство продолжается над бывшим премьер-министром Сали Беришей.

Сообщалось, что в феврале премьер-министр Албании Эди Рама уволил свою заместительницу Белинду Баллуку, которой предъявлены обвинения в манипулировании государственными тендерами.

Увольнение произошло через три месяца после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) выдвинула чиновнице обвинения во вмешательстве в государственные тендеры в нескольких случаях строительства дорог. Баллуку отрицает обвинения.

Борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Албании в Европейский Союз.