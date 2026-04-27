Рубио ответил на предложение Ирана по поводу Ормузского пролива

Государственный секретарь Марко Рубио высказал мнение, что Иран, как и прежде, стремится сохранить контроль над Ормузским проливом, и назвал это неприемлемым для США.

Об этом он заявил в понедельник, 27 апреля, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о сообщениях, что Тегеран предложил открыть Ормузский пролив после отмены переговоров, Рубио заявил, что США не могут терпеть, чтобы Иран и в дальнейшем решал, какие суда могут проплывать через пролив, или позволял взимать какие-либо иранские сборы.

"Если под открытием пролива они подразумевают: "да, пролив открыт, но только при условии, что вы согласовываете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам заплатите", – это не открытие пролива", – сказал Рубио.

Напомним, в минувшие выходные Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о завершении войны.

В воскресенье Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться примерно через три дня из-за технических проблем, которые усугубляются в результате американской блокады.