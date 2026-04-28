CNN: Трамп скептически относится к новому мирному предложению Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Тегеран предложил план, который предусматривает открытие Ормузского пролива, откладывая вопрос о ядерной программе страны на будущие переговоры.

Два человека, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп высказал свое мнение во время совещания с высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности, на котором в понедельник обсуждали ситуацию с Ираном.

Один из этих источников отметил, что Трамп, вероятно, не примет план, который был передан США в течение последних нескольких дней.

Открытие пролива без решения вопросов, касающихся обогащения урана Ираном или запасов урана, пригодного для изготовления бомбы, может лишить США ключевого рычага влияния в переговорах, заявили чиновники. Однако сохранение блокады водного пути приведет к продолжению высоких цен на энергоносители, что вызвало резкий рост стоимости бензина в США.

После встречи в понедельник не было ясно, какими будут следующие шаги Трампа. Американские чиновники заявляют, что они по-прежнему не уверены, кто в Иране обладает окончательной властью в принятии решений относительно возможного соглашения.

Тем не менее Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления кампании бомбардировок США.

Государственный секретарь Марко Рубио назвал неприемлемым стремление Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом.

В воскресенье Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться примерно через три дня из-за технических проблем, которые усугубляются в результате американской блокады.