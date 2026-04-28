Британський король Чарльз зустрівся з Трампом в рамках візиту до США

Король Чарльз III зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі в рамках символічного державного візиту, покликаного відзначити зв’язки між США та Великою Британією, хоча він затьмарений напруженістю між двома країнами, яку викликали розбіжності у позиціях щодо війни в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Трамп разом із першою леді США Меланією у Білому домі зустрів британського короля, який прибув зі своєю дружиною Каміллою.

Трамп і його дружина запросили королівське подружжя на чашку чаю, а потім провели для них екскурсію Південною галявиною Білого дому.

Після цього члени королівської сім'ї вирушили на садову вечірку з сотнями гостей у резиденції британського посла, серед яких були британський олімпійський чемпіон зі стрибків у воду Том Дейлі, спікер Палати представників США Майк Джонсон та інші політичні діячі.

У вівторок Трампи зустрінуться з Чарльзом і Каміллою в Овальному кабінеті та проведуть державну вечерю. Чарльз також виступить перед Конгресом.

У середу члени королівської сім'ї відвідають Нью-Йорк, де оглянуть меморіал 11 вересня, а в четвер вирушать на Бермуди, де Чарльз вперше у ролі монарха відвідає британську заморську територію.

Чотириденний візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності від предка британського монарха Георга III.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в понеділок, що візит "стане даниною поваги давнім і особливим відносинам".

Трамп заявив, що візит короля може допомогти налагодити трансатлантичні відносини.

"Він представляє свою країну так, як ніхто інший не може цього зробити", – сказав Трамп у неділю в ефірі Fox News.

Візит британського монарха проходить в умовах максимально посилених заходів безпеки через стрілянину, яка сталась у суботу на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, на якій був присутній Трамп. Підозрюваний, обвинувачений у спробі замаху на президента, постав перед судом у понеділок.

Як відомо, Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Нагадаємо, 16 березня Трамп заявив, що він незадоволений Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".