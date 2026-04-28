Стефанишина рассказала, что король Британии выразил в США поддержку украинцам

Король Великобритании Чарльз III, находящийся с визитом в США, во время беседы с послом Украины Ольгой Стефанишиной выразил поддержку украинцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стефанишина рассказала на своей странице в Facebook.

Посол сообщила, что король выразил свою поддержку во время официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в США.

"Приятно отметить, что среди других уважаемых гостей король Чарльз III решил отдельно поприветствовать посла Украины и выразить свою поддержку украинцам", – отметила Стефанишина.

Посол также подчеркнула историческую значимость визита британского монарха в Соединенные Штаты. "Это особенно ценно, учитывая историческую значимость визита: впервые за 19 лет британский монарх прибыл в Соединенные Штаты", – отметила глава посольства Украины.

Король Чарльз III также встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Напомним, четырехдневный визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.

Чарльз III прилетел в США, несмотря на стрельбу, которая произошла накануне в присутствии президента Трампа.