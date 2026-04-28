Президент Естонії заперечив, що оборонні витрати підвищили, тільки щоб задобрити США

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Естонія вирішила збільшити свої оборонні витрати до понад 5% ВВП винятково із власних інтересів, а не для того, щоб задобрити США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю Yle.

Каріс заперечив, що Естонія, чиїм сусідом є Росія, збільшує видатки на оборону, щоб мати добрий вигляд в очах американської адміністрації.

"Ми робили все, виходячи з власних потреб та оборонних планів НАТО", – запевнив він.

Він також висловив розуміння з громадянами у ситуації, коли паралельно доводиться скорочувати інші видатки, а інфляція підіймає ціни.

"Культура важлива, а населення старіє, що вимагає соціальних витрат. Але саме зараз іншого виходу немає. Складні часи треба просто пережити", – сказав Каріс, коментуючи зростання оборонних видатків.

Нагадаємо, торік Естонія затвердила бюджет на 2026 рік, який зокрема передбачає суттєве збільшення витрат на оборону – до 5% ВВП.

Каріс також вважає, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ.