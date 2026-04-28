Президент Эстонии возразил, что оборонные расходы повысили, только чтобы задобрить США

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония решила увеличить свои оборонные расходы до более 5% ВВП исключительно из собственных интересов, а не для того, чтобы задобрить США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в интервью Yle.

Карис отрицает, что Эстония, чьим соседом является Россия, увеличивает расходы на оборону, чтобы хорошо выглядеть в глазах американской администрации.

"Мы делали все, исходя из собственных потребностей и оборонных планов НАТО", – заверил он.

Он также выразил понимание с гражданами в ситуации, когда параллельно приходится сокращать другие расходы, а инфляция поднимает цены.

"Культура важна, а население стареет, что требует социальных расходов. Но именно сейчас другого выхода нет. Сложные времена надо просто пережить", – сказал Карис, комментируя рост оборонных расходов.

Напомним, в прошлом году Эстония утвердила бюджет на 2026 год, который в частности предусматривает существенное увеличение расходов на оборону – до 5% ВВП.

Карис также считает, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ.