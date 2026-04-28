У Косові востаннє спробують обрати президента, щоб уникнути дострокових виборів

У вівторок депутати Косова збираються на останню спробу обрати нового президента до півночі – терміну, після якого можуть бути призначені дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Вибори проходитимуть на тлі того, що позиції партій щодо кандидата значно розходяться, а опозиція погрожує бойкотувати голосування.

Протягом останніх двох років політична ситуація в Косові характеризувалась постійними конституційними суперечками та судовими позовами у Верховному суді.

Законодавці не змогли дійти згоди з ключових питань, зокрема щодо того, як забезпечити 80 голосів, необхідних для обрання президента.

Прем'єр-міністр Альбін Курті, чия партія набрала 51% голосів на грудневих виборах, заявив, що не може обрати президента самотужки, і закликав опозиційні партії взяти участь у процесі.

Його останньою пропозицією на посаду президента є кандидатура Феріде Рушіті, активістки, номінованої на Нобелівську премію миру за роботу з жертвами сексуального насильства під час війни.

Курті заявив, що опозиційні партії "не проявили ініціативи" щодо висунення кандидатів або участі в процесі, тоді як опозиційні партії стверджують, що прем’єр не зміг досягти консенсусу щодо жодного кандидата.

Згідно з конституцією Косова, парламент має обрати президента у встановлений термін або буде розпущений, що спричинить проведення дострокових парламентських виборів.

Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.

Після невдалих спроб обрати нового президента Османі розпустила парламент 6 березня, але це її рішення скасував Конституційний суд.