В Косове предпримут последнюю попытку избрать президента, чтобы избежать досрочных выборов

Во вторник депутаты Косова собираются предпринять последнюю попытку избрать нового президента до полуночи – срока, по истечении которого могут быть назначены досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Выборы пройдут на фоне того, что позиции партий по поводу кандидата значительно расходятся, а оппозиция угрожает бойкотировать голосование.

В течение последних двух лет политическая ситуация в Косове характеризовалась постоянными конституционными спорами и судебными исками в Верховном суде.

Законодатели не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности относительно того, как обеспечить 80 голосов, необходимых для избрания президента.

Премьер-министр Альбин Курти, чья партия набрала 51% голосов на декабрьских выборах, заявил, что не может избрать президента в одиночку, и призвал оппозиционные партии принять участие в процессе.

Его последним предложением на пост президента является кандидатура Фериде Рушити, активистки, номинированной на Нобелевскую премию мира за работу с жертвами сексуального насилия во время войны.

Курти заявил, что оппозиционные партии "не проявили инициативы" в отношении выдвижения кандидатов или участия в процессе, тогда как оппозиционные партии утверждают, что премьер не смог достичь консенсуса ни по одному кандидату.

Согласно конституции Косова, парламент должен избрать президента в установленный срок, иначе он будет распущен, что приведет к проведению досрочных парламентских выборов.

Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косова Вьосу Османи распустить парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.

После неудачных попыток избрать нового президента Османи распустила парламент 6 марта, но это ее решение отменил Конституционный суд.