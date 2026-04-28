В Німеччині готують нову спробу порятунку кита, що застряг на мілководді

У Німеччині у вівторок рятувальники мають намір провести сміливу операцію з визволення горбатого кита, який уже кілька тижнів перебуває на мілині біля узбережжя Балтійського моря.

Доля цієї 12-метрової тварини, яка отримала від німецьких ЗМІ прізвисько Тіммі, не залишає байдужою всю країну з того часу, як вона вперше застрягла на початку березня. Вже чотири тижні кит лежить у мілководній бухті біля острова Поель.

Після того як після низки спроб тварину так і не вдалося врятувати, приватна ініціатива, підтримана мільйонерами, взяла на себе організацію нової спроби звільнити кита, незважаючи на побоювання екологічних організацій та експертів з морської фауни, що це може заподіяти тварині ще більшого болю.

Останній план передбачає використання ременів для того, щоб провести кита, що важить близько 12 тонн, через прокопаний канал до транспортної баржі, яка зможе відбуксирувати його до Північного моря.

Тіль Бакхаус, міністр навколишнього середовища північно-східної німецької землі Мекленбург-Передня Померанія, заявив, що регіональний уряд дав зелене світло на проведення операції.

Ветеринари приватної ініціативи підтвердили, що стан здоров'я кита дозволяє його транспортування, додав Бакхаус.

Перші рятувальні роботи з порятунку кита розпочались наприкінці березня. Низка спроб врятувати тварину закінчувалась невдачею.

В ніч на 27 березня кит зміг самостійно звільнитись, після чого поплив у відкрите море, однак невдовзі знову застряг на піщаній косі.

20 квітня кит знову поплив через підвищення рівня води, що дозволило відновити спроби його порятунку. Однак через деякий час він знову застряг.

Горбатий кит, вік якого оцінюється в 4–6 років, загалом вже п'ять разів застрягав на мілководді Балтійського моря.