В Германии готовят новую попытку спасти кита, застрявшего на мелководье

В Германии во вторник спасатели намерены провести смелую операцию по освобождению горбатого кита, который уже несколько недель находится на мели у побережья Балтийского моря.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Судьба этого 12-метрового животного, получившего от немецких СМИ прозвище Тимми, не оставляет равнодушной всю страну с тех пор, как оно впервые застряло в начале марта. Уже четыре недели кит лежит в мелководной бухте возле острова Поэль.

После того как после ряда попыток животное так и не удалось спасти, частная инициатива, поддержанная миллионерами, взяла на себя организацию новой попытки освободить кита, несмотря на опасения экологических организаций и экспертов по морской фауне, что это может причинить животному еще большую боль.

Последний план предусматривает использование ремней для того, чтобы провести кита, весящего около 12 тонн, через прокопанный канал к транспортной барже, которая сможет отбуксировать его в Северное море.

Тилль Бакхаус, министр окружающей среды северо-восточной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что региональное правительство дало зеленый свет на проведение операции.

Ветеринары частной инициативы подтвердили, что состояние здоровья кита позволяет его транспортировку, добавил Бакхаус.

Первые спасательные работы по спасению кита начались в конце марта. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.

В ночь на 27 марта кит смог самостоятельно освободиться, после чего поплыл в открытое море, однако вскоре снова застрял на песчаной косе.

20 апреля кит снова поплыл из-за повышения уровня воды, что позволило возобновить попытки его спасения. Однако через некоторое время он снова застрял.

Горбатый кит, возраст которого оценивается в 4-6 лет, в целом уже пять раз застревал на мелководье Балтийского моря.