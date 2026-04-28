Король Великобритании воспользуется своей речью в Конгрессе для налаживания отношений с США

Король Великобритании Чарльз III в своём обращении к Конгрессу США сосредоточится на "особых отношениях" между Лондоном и Вашингтоном, пытаясь наладить связи на фоне напряжённости между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из The Guardian.

Ожидается, что во вторник британский король выступит с речью перед Сенатом и Палатой представителей. В своем выступлении Чарльз III отметит, что хотя Великобритания и США не всегда достигали согласия по всем вопросам на протяжении последних 250 лет, основы их "демократических, правовых и социальных традиций" способствуют тому, что страны "всегда находили пути к объединению".

Король отметит, как Лондон и Вашингтон стояли вместе в моменты, определившие их общую историю, и что связи между двумя странами определяются "не годами, а десятилетиями".

Выступление британского монарха перед Конгрессом – редкое событие. До Чарльза III это делала только его мать, покойная королева Елизавета II в 1991 году.

Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с участием американских высокопоставленных чиновников и президента Дональда Трампа.

Напомним, визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.

По данным СМИ, официальный Лондон настаивал на том, чтобы встреча между Трампом и королем Великобритании в Белом доме проходила без камер, чтобы избежать повторения сцены, когда Трамп демонстративно ссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит короля Великобритании в США проходит на фоне дипломатической напряженности между правительствами двух стран в связи с позицией Лондона по поводу войны в Иране.