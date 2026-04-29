Трамп раскритиковал Мерца из-за Ирана: "Он не знает, о чем говорит"

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по поводу войны в Иране.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Белого дома, Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие".

"Он не знает, о чем говорит! Если бы Иран обладал ядерным оружием, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать еще давно. Неудивительно, что Германия находится в таком затруднительном положении – как в экономическом плане, так и в других сферах!" – написал Трамп.

Стоит отметить, что Мерц настаивает на том, что иранскую ядерную программу нужно остановить.

Критика со стороны Трампа прозвучала после того, как в понедельник канцлер Германии заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ.

Мерц в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне, подчеркнув, что у Вашингтона также нет четкой стратегии в отношении переговоров с иранцами.