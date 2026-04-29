Большинство швейцарцев поддерживают ограничение численности населения страны

Незначительное большинство швейцарцев поддерживают предложение, которое будет вынесено на референдум, об ограничении численности населения Швейцарии до 10 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного медиагруппой Tamedia совместно с газетой 20 Minuten и институтом Leewas.

Опрос, проведенный 22 и 23 апреля, показал, что 52% респондентов поддерживают это предложение или склоняются к нему, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения.

Примечательно, что италоязычный кантон Тичино и немецкоязычная Швейцария поддерживают инициативу (53% и 54% голосов "за"), тогда как во франкоязычной Швейцарии "за" набирает лишь 48% (50% "против").

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этой инициативы на референдуме, который состоится 14 июня. Правительство заявляет, что эта инициатива нанесет ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

Однако обеспокоенность быстрым ростом населения и давлением на государственную инфраструктуру побуждает многих швейцарцев поддержать это предложение.

В настоящее время население Швейцарии составляет более 9 миллионов человек, а официальные данные свидетельствуют, что к 2024 году доля иностранцев составила более 27%.

Согласно предложению, численность постоянного населения не должна превышать 10 миллионов к 2050 году, а Швейцария должна отказаться от соглашения о свободном передвижении с ЕС.

SVP, крупнейшая партия Швейцарии, выступает против более тесной интеграции с ЕС, считая ее угрозой для швейцарского суверенитета и источником чрезмерного регулирования.

Правительство Швейцарии заявляет, что стабильные отношения с ЕС являются стратегической необходимостью для страны.