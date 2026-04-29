В администрации Зеленского прокомментировали предложение Мадьяра встретиться в Закарпатье

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал предложение будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра провести первую встречу с Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово.

Об этом Литвин рассказал в комментарии журналистам в среду, сообщает "Европейская правда".

Литвин отметил, что "президент еще не согласовывал график на июнь".

Также он добавил, что "двусторонние встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов".

Накануне Петер Мадьяр принял у себя мэра украинского города Берегово в Закарпатье и обсудил с ним ситуацию венгерского меньшинства.

Мадьяр сообщил, что инициирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово.

"Настало время для Украины положить конец более чем десятилетним законодательным ограничениям, а для венгров Закарпатья – восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и снова стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины", – заявил Мадьяр.

Мэр города Берегово Золтан Бабьяк на встрече с Мадьяром заявил, что в Украине нет никаких притеснений венгерской национальной общины.

Как известно, Мадьяр сразу после победы оппозиционной "Тисы" на выборах заявил, что для налаживания добрососедских отношений с Украиной вопрос национальных меньшинств потребует урегулирования.