Полиция раскрыла подробности о задержанном после нападения в Лондоне

Мужчина, задержанный в Лондоне после того, как он, по данным полиции, мог ранить ножом двух человек в районе, где проживает большая еврейская община, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община, и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

"Мужчина, задержанный сегодня в связи с нападением с ножом на двух евреев в Лондоне, имеет в прошлом случаи серьезного насилия и проблемы с психическим здоровьем", – заявил комиссар столичной полиции Марк Роули.

Он заявил, что это нападение стало очередным "ужасным актом насилия", направленным против еврейских общин.

Накануне стало известно, что неизвестные пытались поджечь военный мемориал, посвященный памяти жертв Первой и Второй мировых войн.

А в прошлом месяце в Холдерс-Грин были подожжены машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность нападениями, совершаемыми иностранными прокси в стране.