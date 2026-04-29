Стармер пообещал усилить защиту еврейской общины после нового нападения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости "принять меры против злонамеренных государственных субъектов" после террористического нападения на севере Лондона.

Об этом он заявил в среду, 29 апреля, пишет Sky News, передает "Европейская правда".

После инцидента в районе Холдерс-Грин глава британского правительства провел экстренное заседание правительственного комитета с участием руководства столичной полиции, мэра Лондона и министров кабинета. Обсуждались обстоятельства нападения с ножом и меры реагирования.

Стармер назвал нападение "ужасным" и заявил, что это не единичный случай на фоне серии антисемитских атак в стране. Премьер страны подчеркнул рост беспокойства в еврейской общине и пообещал усилить защиту.

"Мы должны принять меры для борьбы со злонамеренными субъектами. Но мы также должны четко осознавать, что нам нужно добраться до первопричин экстремизма и антисемитизма", – подчеркнул Стармер.

Отдельно он подтвердил, что поддерживает контакт с общиной и в ближайшее время посетит ее.

Кроме того, Стармер сообщил об уже увеличенном финансировании для Community Security Trust (CST), которая занимается защитой еврейских общин в Великобритании, и заявил о необходимости дальнейшего усиления безопасности.

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Мужчина, задержанный в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

А король Великобритании Чарльз III выразил обеспокоенность в связи с нападением.