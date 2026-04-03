Трамп планирует увеличение оборонного бюджета до 1,5 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп обратится к Конгрессу с просьбой принять значительное увеличение оборонных расходов в бюджетном предложении в пятницу, одновременно возобновив свои настаивания на резком сокращении внутренних программ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на информационные бюллетени, распространенные Белым домом накануне обнародования предложения годового бюджета в пятницу.

В предложении есть запрос на 1,5 трлн долларов бюджетных ресурсов на оборону, что значительно больше, чем один триллион долларов на 2026 финансовый год. Новая цифра включает 1,1 трлн долларов базовых дискреционных бюджетных полномочий для Министерства обороны и 350 млрд долларов дополнительных ресурсов, поскольку США ведут войну против Ирана.

Необоронные расходы будут сокращены на 10%, примерно на 73 млрд долларов.

Решение президента добиться резкого увеличения бюджета Пентагона – самого большого однолетнего увеличения со времен Второй мировой войны – появилось в то время, когда опросы показывают, что он пытается убедить многих американцев в целесообразности войны в Иране.

В целом бюджет вызывает ожесточенные дебаты относительно политики и приоритетов в преддверии критически важных промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре.

Ожидается, что законодатели-республиканцы не поддержат многие сокращения, предусмотренные в документе, но более вероятным является увеличение расходов на оборону. Тем не менее, бюджет служит важным ориентиром для будущих битв за финансирование и дает инвесторам представление о том, как Белый дом думает об экономическом будущем страны.

В марте СМИ сообщали, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более 200 млрд долларов на финансирование войны в Иране.

Напомним, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников по войне США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с НАТО.

