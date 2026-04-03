Мелони об отношениях с США: если мы не согласны – должны об этом говорить

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что европейские страны не выиграют от разрыва с США, но в то же время должны защищать свои национальные интересы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в комментарии итальянскому вещателю RAI.

Журналист спросил премьер-министра об отношениях с США и критике Вашингтона в адрес союзников, в частности в контексте инцидента с итальянской авиабазой Сигонелла. На этой неделе Италия не допустила туда американские бомбардировщики, которые участвовали в операции в Иране.

Мелони прямо не комментировала инцидент, заявив, что Европа не должна разрывать связи с США, но должна действовать для защиты собственных интересов.

"Как и раньше, считаю, что на геополитическом уровне Европа не имеет, скажем так, многого выиграть от разрыва с США, однако наша работа заключается прежде всего в защите наших национальных интересов, и когда мы не согласны, мы должны это сказать, и на этот раз мы не согласны", – заявила глава правительства Италии.

Как писала "Европейская правда", в Италии пояснили, что запрос США на использование базы Сигонелла был отклонен, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков, что не предусмотрено двусторонним договором между странами. Такое разрешение сначала должен одобрить итальянский парламент.

Также напомним, что Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.