ЗМІ: у Коледжі Європи після корупційного скандалу визначили нового ректора

Колишній міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньйо, ймовірно, стане новим ректором Коледжу Європи.

Про це стало відомо виданню Euractiv від джерел, пише "Європейська правда".

Кравіньйо, який обіймав посаду міністра закордонних справ Португалії у 2022–2024 роках, наразі виконує обов’язки спеціального представника ЄС у регіоні Сахель.

Коледж все ще не оговтався від корупційного скандалу, в результаті якого його попередня ректорка Федеріка Могеріні була затримана за підозрою у шахрайстві при укладенні державного контракту, пов’язаного з дипломатичною академією – навчальним закладом у Брюгге, заснованим ЄС.

У грудні стало відомо, що Коледж Європи шукає нового ректора.

Очікується, що новий ректор почне роботу в червні 2026 року або незабаром після цього.

На початку грудня влада Бельгії провела рейди і затримали Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно в рамках розслідування тендеру на створення дипломатичної академії при Коледжі Європи, де Могеріні була ректором. На тлі звинувачень Могеріні подала у відставку.

