СМИ: в Колледже Европы после коррупционного скандала определили нового ректора

Бывший министр иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо, вероятно, станет новым ректором Колледжа Европы.

Об этом стало известно изданию Euractiv от источников, пишет "Европейская правда".

Кравиньо, который занимал должность министра иностранных дел Португалии в 2022-2024 годах, сейчас исполняет обязанности специального представителя ЕС в регионе Сахель.

Колледж все еще не оправился от коррупционного скандала, в результате которого его предыдущий ректор Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве при заключении государственного контракта, связанного с дипломатической академией – учебным заведением в Брюгге, основанным ЕС.

В декабре стало известно, что Колледж Европы ищет нового ректора.

Ожидается, что новый ректор начнет работу в июне 2026 года или вскоре после этого.

В начале декабря власти Бельгии провели рейды и задержали Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино в рамках расследования тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, где Могерини была ректором. На фоне обвинений Могерини подала в отставку.

