Навроцкий нарастил рейтинг доверия среди поляков

Президент Польши Кароль Навроцкий увеличил отрыв от других политиков, которым больше всего доверяют поляки.

Об этом сообщило в четверг издание Onet, обнародовав результаты опроса IBRiS, пишет "Европейская правда".

Президент Кароль Навроцкий набрал среди респондентов 49,1% положительных оценок ("однозначно доверяю" – 24,4%, "скорее доверяю" – 24,7%). Это на 2,8 процентного пункта больше, чем было в мартовском опросе.

Отрицательное мнение о президенте имеют 41,6% опрошенных ("абсолютно не доверяю" – 28,5%, "скорее не доверяю" – 13,1%). Это означает, что Навроцкий – единственный политик в списке, который имеет больше положительных оценок, чем отрицательных.

Второе место занял премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 39,2% респондентов ("абсолютно доверяю" – 17,9%, "скорее доверяю" – 21,3%). Плохо о главе правительства думают 53,2% опрошенных ("абсолютно не доверяю" – 39,8%, "скорее не доверяю" – 13,4%).

Таким образом Дональд Туск подвинул со второй строчки главу МИД Радослава Сикорского, который долго удерживал эту позицию и теперь опустился на третье место. Сикорский имеет 37,4% положительных оценок и ровно 50% отрицательных.

Это означает, что как премьер-министр, так и министр иностранных дел имеют больше негативных оценок, чем положительных.

Лидером в рейтинге от оппозиции остается вице-президент партии "ПиС" Матеуш Моравецкий, которому доверяют 36,8% опрошенных, что на 2,7 процентного пункта больше, чем месяц назад. Бывший премьер-министр претендует на вхождение в тройку лидеров рейтинга.

При этом апрельский опрос CBOS свидетельствует, что положительная оценка работы Навроцкого в апреле ухудшилась на 5 процентных пунктов – до 45% с 50% в марте.

Другой опрос показал, что в случае парламентских выборов в ближайшее воскресенье партия Туска и "Левица" получили бы достаточно голосов, чтобы формировать большинство.