СМИ: США уничтожили два самолета для спасения члена экипажа F-15, сбитого над Ираном

Американским войскам пришлось уничтожить два самолета в ходе операции по спасению одного из членов экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

Об этом стало известно телеканалу CBS News, сообщает "Европейская правда".

По словам источников телеканала, в пятницу президент США Дональд Трамп приостановил некоторые другие операции в Иране, чтобы уделить приоритетное внимание поисково-спасательной операции офицера с F-15.

Для ее выполнения были направлены сотни бойцов отряда спецназначения, которые сосредоточили усилия на сигнальном маяке члена экипажа.

Источники подтвердили CBS News, что американские спецназовцы спасли пропавшего члена экипажа в ходе сложной операции, в которой участвовали десятки бойцов спецназа, а также несколько десятков военных самолетов и вертолетов.

По словам двух официальных лиц, спасенный офицер был доставлен самолетом в Кувейт для лечения полученных травм.

Как сообщили официальные лица, во время этой военной операции использовались бомбы и огневой удар, чтобы удержать иранские войска подальше от места, где, как предполагалось, скрывался пропавший офицер.

По словам двух официальных лиц, у него был только пистолет для самообороны.

Два транспортных самолета, которым было поручено вывезти отряд спецназовцев, не смогли взлететь с удаленной базы в Иране. Эти самолеты были уничтожены, чтобы не попасть в руки врага, сообщили источники. Поэтому спецназовцы вылетели на трех дополнительных самолетах, которые были отправлены за ними.

Три спасательных самолета вылетели из Ирана в Кувейт, летя один за другим на небольшом расстоянии, сообщили официальные лица. Миссия была завершена незадолго до полуночи, и все американские силы покинули иранское воздушное пространство.

ЦРУ принимало активное участие в спасательной операции, сообщил в воскресенье CBS News высокопоставленный представитель администрации Трампа.

До обнаружения летчика ЦРУ развернуло операцию по введению в заблуждение, распространив в Иране информацию о том, что американские силы уже нашли его и перемещают по суше.

По словам этого чиновника, пока продолжалась операция по введению в заблуждение, агентство использовало свои возможности для отслеживания члена экипажа, который находился в горном ущелье.

ЦРУ сообщило точное местонахождение члена экипажа Пентагону и Белому дому. Президент отдал приказ о немедленной спасательной операции, при этом ЦРУ продолжало предоставлять информацию в режиме реального времени.

3 апреля стало известно, что над территорией Ирана был сбит американский F-15, что стало первой такой потерей в ходе кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские спецназовцы спасли второго члена экипажа истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана.

После этого информацию о спасении офицера также подтвердил Дональд Трамп.