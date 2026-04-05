Оппонент Орбана считает, что "попытка теракта" на газопроводе имеет целью срыв выборов в Венгрии

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр видит в якобы сорванной диверсии на газопроводе в Сербии инсценированную операцию для срыва выборов в Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем посте в Facebook днем 5 апреля.

Мадьяр заявил, что уже много недель получает информацию из разных источников, что Орбан готовился "пересечь новую линию" в попытке изменить ситуацию с выборами в свою пользу, привлекая Сербию и Россию.

"Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты вокруг Пасхи – за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло", – пишет лидер "Тисы".

Он призвал Виктора Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что кто бы ни стоял за этой провокацией, вероятно уже правительству „Тисы" придется решать эту ситуацию дальше, а также призвал Орбана "по крайней мере на праздники прекратить нагнетать панику" по методичке российских политтехнологов.

"Также хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет предотвратить то, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны", – заявил Мадьяр.

"Венгры имеют достаточно оснований опасаться, что премьер под угрозой потери власти, по совету российских агентов, собирается вселять страх в своих соотечественников через все более неуклюжие "операции под фальшивым флагом". Если пропагандистская машина Орбана использует эту провокацию в целях кампании – это будет открытым признанием, что это была спланированная "операция под фальшивым флагом", – добавил он.

Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на выборах при его правительстве устроят надлежащее расследование с целью выяснить, кто стоял за этим.

Оппозиционный венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи также заявил, что якобы сорванная Сербией "диверсия" на газопроводе, который направляется в Венгрию, очень похожа на инсценированный "спектакль", который должен дать повод венгерскому премьеру Виктору Орбану предотвратить свое поражение на выборах.

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами. Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.