Трамп розкрив деталі про врятованого другого члена екіпажу зі збитого F-15

Знайдений та евакуйований з території Ірану другий член екіпажу з американського F-15, підбитого 3 квітня – полковник за рангом і мав серйозне поранення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїй соцмережі Truth Social розповів президент США Дональд Трамп.

Трамп розповів, що врятований останнім другий член екіпажу з F-15 – "дуже шанований полковник", і після знищення літака мав серйозне поранення.

"Іранські військові шукали дуже старанно, великими силами, і вже підбиралися близько… Такі рейди рідко ризикують робити через великі ризики для людей та обладнання. Другий рейд вирушив слідом за першим, коли ми врятували пілота серед білого дня – це теж дуже незвична історія", – написав Трамп, назвавши операції з евакуації двох членів екіпажу "вражаючою демонстрацією хоробрості й таланту" з боку усіх залучених.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом спершу ЗМІ, а потім президент Дональд Трамп підтвердили його порятунок.

В Ірані стверджують, що знищили два військово-транспортних літаки США та два гелікоптери у час, коли тривала американська місія з порятунку екіпажу збитого F-15.

В американських ЗМІ теж з’явилась інформація про втрату американських С-130, але за інших обставин, ніж заявляють у Тегерані: ці літаки нібито були знищені самими американськими військовими через несправність, щоб вони не потрапили у руки ворога.