Трамп раскрыл детали о спасенном втором члене экипажа со сбитого F-15

Найденный и эвакуированный с территории Ирана второй член экипажа с американского F-15, подбитого 3 апреля – полковник по рангу и был серьезно ранен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своей соцсети Truth Social рассказал президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что спасенный последним второй член экипажа с F-15 – "очень уважаемый полковник", и после уничтожения самолета был серьезно ранен.

"Иранские военные искали очень усердно, большими силами, и уже подбирались близко... Такие рейды редко рискуют делать из-за больших рисков для людей и оборудования. Второй рейд отправился вслед за первым, когда мы спасли пилота среди белого дня – это тоже очень необычная история", – написал Трамп, назвав операции по эвакуации двух членов экипажа "впечатляющей демонстрацией храбрости и таланта" со стороны всех вовлеченных.

Напомним, 3 апреля стало известно, что над территорией Ирана сбили американский F-15, что стало первой такой потерей во время кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии сначала СМИ, а затем президент Дональд Трамп подтвердили его спасение.

В Иране утверждают, что уничтожили два военно-транспортных самолета США и два вертолета в то время, когда продолжалась американская миссия по спасению экипажа сбитого F-15.

В американских СМИ тоже появилась информация о потере американских С-130, но при других обстоятельствах, чем заявляют в Тегеране: эти самолеты якобы были уничтожены самими американскими военными из-за неисправности, чтобы они не попали в руки врага.