У Німеччині проросійська ліва політикиня Сара Вагенкнехт заявила, що міністр оборони Борис Пісторіус має піти у відставку через ситуацію навколо нового правила військової служби, яке нібито вимагає від чоловіків повідомляти про поїздки за кордон.

За словами Вагенкнехт, той факт, що чоловікам необхідно отримувати дозвіл від Бундесверу на перебування за кордоном, "нагадує епоху НДР і Берлінської стіни".

"Це не має нічого спільного з демократією чи вільним демократичним порядком", – сказала вона.

На думку політикині, Пісторіус "повинен піти у відставку у світлі цього обурливого правового становища".

Своєю чергою представниця партії "Зелені" Сара Нанні вимагає від міністерства оборони додаткових "якнайшвидших роз’яснень".

Новий закон розкритикувала й опозиційна Ліва партія. Депутатка Бундестагу від лівих Дезіре Беккер назвала його "просто погано складеним".

Представник з оборонної політики ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдігер Лукассен закликав владу "розробити прагматичне рішення, яке не створює надмірного адміністративного навантаження та непотрібних вимог до молодих людей".

Депутат Бундестагу від керівного консервативного блоку ХДС/ХСС Томас Ерндль запропонував компроміс: доки військова служба залишається добровільною, формальної процедури затвердження поїздок за кордон не повинно бути.

Натомість, за його словами, можна було би запровадити "обов’язок повідомлення".

Раніше німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що ця норма не є актуальною, поки військова служба в країні залишатиметься добровільною.