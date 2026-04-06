Немецкая "подруга Путина" требует отставки министра обороны

В Германии пророссийский левый политик Сара Вагенкнехт заявила, что министр обороны Борис Писториус должен уйти в отставку из-за ситуации вокруг нового правила военной службы, которое якобы требует от мужчин сообщать о поездках за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Вагенкнехт, тот факт, что мужчинам необходимо получать разрешение от Бундесвера на пребывание за рубежом, "напоминает эпоху ГДР и Берлинской стены".

"Это не имеет ничего общего с демократией или свободным демократическим порядком", – сказала она.

По мнению политика, Писториус "должен уйти в отставку в свете этого возмутительного правового положения".

В свою очередь представитель партии "Зеленые" Сара Нанни требует от министерства обороны дополнительных "скорейших разъяснений".

Новый закон раскритиковала и оппозиционная Левая партия. Депутат Бундестага от левых Дезире Беккер назвала его "просто плохо составленным".

Представитель по оборонной политике ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен призвал власти "разработать прагматичное решение, которое не создает чрезмерной административной нагрузки и ненужных требований к молодым людям".

Депутат Бундестага от правящего консервативного блока ХДС/ХСС Томас Эрндль предложил компромисс: пока военная служба остается добровольной, формальной процедуры утверждения поездок за границу быть не должно.

По его словам, можно было бы ввести "обязанность уведомления".

Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что с начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра Бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что эта норма не является актуальной, пока военная служба в стране будет оставаться добровольной.