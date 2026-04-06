Поддержка партии премьера Испании растет на фоне критики войны на Ближнем Востоке

Новые соцопросы свидетельствуют, что правящая Социалистическая партия Испании получила поддержку избирателей на фоне решительной оппозиции премьер-министра Педро Санчеса американо-израильской войне против Ирана, тогда как популярность ультраправой партии Vox, которая поддерживает эту военную операцию, снизилась.

Об этом говорится в опросах, опубликованных El Mundo и El Pais, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Санчес стал одним из самых активных западных лидеров, критикующих войну на Ближнем Востоке.

Новый опрос, проведенный компанией Sigma Dos для El Mundo, показал, что поддержка партии Санчеса выросла до 27,7% с 26,4% в прошлом месяце.

Другой опрос, проведенный компанией 40dB для El Pais, зафиксировал рейтинг правящей партии на уровне 28,6%.

Между тем данные Sigma Dos свидетельствуют, что рейтинг Vox в апреле снизился до 17,1% с 18,3%, а в опросе 40dB – на 0,1 процентного пункта, до 18,7%.

Напомним, что Испания с начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не позволила США использовать свои военные базы, совместно эксплуатируемые двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент Дональд Трамп США в ответ пригрозил полностью остановить торговлю с Испанией.

Сообщалось, что Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

