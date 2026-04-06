Глава МЗС Іспанії не бачить ознак припинення війни в Ірані найближчим часом

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що наразі не бачить "реальної можливості" налагодити посередництво для повернення за стіл переговорів і зупинки війни в Ірані.

Заяву іспанського міністра наводить RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Альбарес, для реального мирного процесу необхідно залучати і США, і Іран.

"Наразі потрібно сказати правду іспанцям. Усе вказує на те, що війна на всіх фронтах триватиме. І ризик, який ми бачимо, полягає в тому, що ця нескінченна війна, в якій перебуває Близький Схід вже багато десятиліть, пошириться", – сказав він.

У цьому контексті він вказав на економічні наслідки конфлікту на Близькому Сході для решти світу.

"Здається, що між народами Близького Сходу немає іншого способу взаємодії, окрім війни, але це вже набуває таких масштабів, що, принаймні за своїми економічними наслідками, впливає на весь світ", – додав Альбарес.

Саме тому, за його словами, позиція Іспанії спрямована проти війни із закликами до переговорів і деескалації.

"І, звичайно, це той шлях, яким ми будемо й надалі рухатися", – резюмував іспанський міністр.

Нагадаємо, 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.

Повідомляли також, що США та Іран отримали від Пакистану рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди, який, як очікується, можуть узгодити 6 квітня.

Згодом стало відомо, що Іран відмовився від пропозиції Пакистану щодо завершення війни з США та Ізраїлем.