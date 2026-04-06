Глава МИД Испании не видит признаков прекращения войны в Иране в ближайшее время

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что пока не видит "реальной возможности" наладить посредничество для возвращения за стол переговоров и остановки войны в Иране.

Заявление испанского министра приводит RTVE, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Альбарес, для реального мирного процесса необходимо привлекать и США, и Иран.

"Сейчас нужно сказать правду испанцам. Все указывает на то, что война на всех фронтах будет продолжаться. И риск, который мы видим, заключается в том, что эта бесконечная война, в которой находится Ближний Восток уже много десятилетий, распространится", – сказал он.

В этом контексте он указал на экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке для остального мира.

"Кажется, что между народами Ближнего Востока нет другого способа взаимодействия, кроме войны, но это уже приобретает такие масштабы, что, по крайней мере по своим экономическим последствиям, влияет на весь мир", – добавил Альбарес.

Именно поэтому, по его словам, позиция Испании направлена против войны с призывами к переговорам и деэскалации.

"И, конечно, это тот путь, которым мы будем и в дальнейшем двигаться", – резюмировал испанский министр.

Напомним, 5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.

Сообщалось также, что США и Иран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшего заключения мирного соглашения, который, как ожидается, могут согласовать 6 апреля.

Позже стало известно, что Иран отказался от предложения Пакистана по завершению войны с США и Израилем.