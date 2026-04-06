Волка, пойманного после нападения на женщину в Гамбурге, выпустили на волю

Волка, пойманного на прошлой неделе после нападения на женщину в Гамбурге, выпустили на волю с устройством слежения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Власти сообщили, что молодому самцу установили передатчик и выпустили его в пасхальное воскресенье после содержания в центре спасения диких животных в Нижней Саксонии.

Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Катарина Фегебанк отметила, что этот шаг обеспечивает баланс между общественной безопасностью и благополучием животных, назвав это "выпуском на испытательный срок".

Чиновники добавили, что теперь местонахождение животного можно отслеживать постоянно, что позволит охотникам вмешаться, если оно снова приблизится к населенным районам.

Волка заметили на западе Гамбурга в конце марта, после чего он вошел в торговый пассаж в Альтоне, где ранил женщину в возрасте около 60 лет. Позже он пробежал через центр Гамбурга и прыгнул в озеро, где его поймала полиция.

Власти считают, что волк укусил женщину за лицо, когда она приблизилась к испуганному животному, хотя детали полицейского отчета не обнародованы.

Сторонники охраны природы оспаривают эту версию, ссылаясь на свидетеля, который заявил, что волк, вероятно, ударил женщину лапой, а не укусил ее.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал понижение охранного статуса волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году.