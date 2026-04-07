Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь, если тот не откроет Ормузский пролив

Президент Дональд Трамп предупредил Иран, что США могут "уничтожить его за одну ночь", потребовав открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", американский президент заявил во время выступления в Белом доме.

Трамп сделал эти комментарии накануне установленного им крайнего срока во вторник в 20:00 по восточному времени, когда Иран должен заключить соглашение с Вашингтоном, иначе столкнется с новыми атаками на гражданскую инфраструктуру, включая мосты и электростанции.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра вечером", – сказал Трамп журналистам.

Американский президент заявил, что Вашингтону якобы удалось сменить режим в Иране, а новое руководство страны ведет переговоры "в духе доброй воли".

Трамп также заявил, что у США есть план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране, если его ультиматум об открытии Ормузского пролива не будет выполнен.

Трамп сказал, что не беспокоится о том, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.

Ранее СМИ сообщили, что Иран отказался от предложения Пакистана о завершении войны с США и Израилем, в рамках которого Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.