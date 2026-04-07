ЗМІ: Британія скликає країни для обговорення безпеки Ормузької протоки після війни

У вівторок, 7 квітня, Велика Британія проведе військову нараду за участю представників понад 40 країн, які готові убезпечити судноплавство в Ормузькій протоці після закінчення війни на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times, передає "Європейська правда".

У віртуальній конференції візьмуть участь представники країн, які минулого місяця підписали заяву, в якій висловили "готовність долучитися до відповідних зусиль із забезпечення безпечного судноплавства" через цей стратегічно важливий водний шлях.

Серед учасників зустрічі, яку відкриє британський військовий офіцер, – Франція, Німеччина, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Об’єднані Арабські Емірати.

Обізнаний британський посадовець сказав виданню, що на конференції з планування, яка відбудеться на військовій базі Нортвуд поблизу Лондона, будуть розглянуті "відповідні заходи" для міжнародної коаліції, до якої не входитимуть США.

Двоє ознайомлених посадовців зазначили, що формування військово-морської коаліції ускладнюється через неоднаковий характер ресурсів, доступних у кожного учасника.

Наприклад, деякі країни запропонували надати тральщики, але не мають фрегатів для їхнього захисту.

Зазначимо, переговори у вівторок, 7 квітня, відбудуться після онлайн-конференції, скликаної минулого тижня міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. На цій зустрічі обговорювали координацію дипломатичного та економічного тиску на Тегеран з метою відкриття протоки.

Наприкінці березня писали, що Велика Британія планує направити додаткове обладнання протиповітряної оборони та військових для допомоги своїм союзникам на Близькому Сході у відбитті іранських атак.