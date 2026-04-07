СМИ: Британия созывает страны для обсуждения безопасности Ормузского пролива после войны

Во вторник, 7 апреля, Великобритания проведет военное совещание с участием представителей более 40 стран, готовых обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе после окончания войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Financial Times, передает "Европейская правда".

В виртуальной конференции примут участие представители стран, которые в прошлом месяце подписали заявление, выразив "готовность присоединиться к соответствующим усилиям по обеспечению безопасного судоходства" через этот стратегически важный водный путь.

Среди участников встречи, которую откроет британский военный офицер, – Франция, Германия, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты.

Осведомленный британский чиновник сказал изданию, что на конференции по планированию, которая состоится на военной базе Нортвуд недалеко от Лондона, будут рассмотрены "соответствующие меры" для международной коалиции, в которую не будут входить США.

Два осведомленных чиновника отметили, что формирование военно-морской коалиции затрудняется из-за неодинакового характера ресурсов, доступных у каждого участника.

Например, некоторые страны предложили предоставить тральщики, но не имеют фрегатов для их защиты.

Отметим, переговоры во вторник, 7 апреля, состоятся после онлайн-конференции, созванной на прошлой неделе министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. На этой встрече обсуждали координацию дипломатического и экономического давления на Тегеран с целью открытия пролива.

В конце марта сообщалось, что Великобритания планирует направить дополнительное оборудование противовоздушной обороны и военных для помощи своим союзникам на Ближнем Востоке в отражении иранских атак.