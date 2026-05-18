Прем'єрка Литви скликає Комісію з питань нацбезпеки після падіння дрона

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликає засідання Комісії з питань національної безпеки у зв’язку з падінням безпілотника на території країни.

Про це вона написала у Facebook у понеділок, 18 травня, передає "Європейська правда".

Таке рішення Ругінене стало наслідком інциденту, коли 17 травня ввечері на полі в селі Самане Утенського району було знайдено розбитий дрон. Наразі у Литві підозрюють, що безпілотник міг бути українським.

"У середу я скликаю засідання Комісії з питань національної безпеки, щоб обговорити ситуацію щодо безпілотного літального апарата, який впав в Утенському районі, інформацію, зібрану владою, та подальші дії", – сказала вона.

За словами Ругінене, події останніх років показують, що дрони та різні інциденти порушення повітряного простору "стають дедалі частішою проблемою безпеки не лише в Литві, а й у всьому регіоні".

Вона наголосила, що саме тому можливості спостереження за повітряним простором, реагування та убезпечення населення – послідовно посилюються у співпраці з литовською владою та союзниками по НАТО.

"Ми маємо чітко розуміти причину цих інцидентів – це війна проти України, яку розпочала і продовжує Росія, що безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в регіоні. Доки Росія продовжує свою агресію, такі ризики залишатимуться актуальними", – зазначила вона.

Прем’єрка Литви запевнила, що наразі немає даних, що вказують на пряму загрозу для населення.

Варто зазначити, що в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір країн Балтії та Фінляндії.

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі у низці прикордонних з РФ районах через появу невідомого дрона в небі.

Того ж дня поліція Фінляндії провела пошуки невідомого безпілотника у муніципалітеті Лемі, Південна Карелія, що знаходиться поблизу кордону з Росією.

