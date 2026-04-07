Мадяр побачив позитивний сигнал у промові Венса, який приїхав до Будапешта агітувати за Орбана

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який є ключовим суперником на виборах чинного прем’єра Віктора Орбана, побачив позитивний сигнал у промові віцепрезидента США у Будапешті, хоча той приїхав агітувати за Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар з цього приводу він опублікував у своєму Facebook.

Мадяр звернув увагу на фразу Венса про те, що "хто б не став новим прем’єр-міністром Угорщини, Штати співпрацюватимуть з ним".

"А іншими словами – США також "відпускають руку" Орбана. Уряд "Тиси" розглядатиме США як ключового партнера – і як союзника у межах НАТО, і як економічного партнера. Будемо раді вітати президента й віцепрезидента у Будапешті з нагоди 70-ї річниці Революції 1956 року", – прокоментував Петер Мадяр.

Перед цим він закликав політиків з усього світу не втручатися у парламентські вибори в Угорщині – натякаючи на візит американського віцепрезидента.

Нагадаємо, 7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Будапешта з візитом, який виглядає як пряме висловлення підтримки Орбану перед доленосними для нього парламентськими виборами.

У своєму виступі він, серед іншого, заявив, що Трамп відрядив його до Орбана, "бо ЄС втручається у вибори" в Угорщині, позитивно оцінив позицію Орбана щодо російсько-української війни та назвав лідерство Орбана "взірцем для європейського континенту".

Президент США Дональд Трамп дистанційно виступив на мітингу на підтримку Віктора Орбана.