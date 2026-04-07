Мадьяр увидел позитивный сигнал в речи Венса, который приехал агитировать за Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который является ключевым соперником на выборах действующего премьера Виктора Орбана, увидел позитивный сигнал в речи вице-президента США в Будапеште, хотя тот приехал агитировать за Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий по этому поводу он опубликовал в своем Facebook.

Мадьяр обратил внимание на фразу Венса о том, что "кто бы ни стал новым премьер-министром Венгрии, Штаты будут сотрудничать с ним".

"А другими словами – США также "отпускают руку" Орбана. Правительство "Тисы" будет рассматривать США как ключевого партнера – и как союзника в рамках НАТО, и как экономического партнера. Будем рады приветствовать президента и вице-президента в Будапеште по случаю 70-й годовщины Революции 1956 года", – прокомментировал Петер Мадьяр.

Перед этим он призвал политиков со всего мира не вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии – намекая на визит американского вице-президента.

Напомним, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт с визитом, который выглядит как прямое выражение поддержки Орбану перед судьбоносными для него парламентскими выборами.

В своем выступлении он, среди прочего, заявил, что Трамп отправил его к Орбану, "потому что ЕС вмешивается в выборы" в Венгрии, положительно оценил позицию Орбана по российско-украинской войне и назвал лидерство Орбана "образцом для европейского континента".

Президент США Дональд Трамп дистанционно выступил на митинге в поддержку Виктора Орбана.