Пісторіус прокоментував плутанину щодо закону про виїзд чоловіків за кордон

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що цього тижня німецький уряд видасть розпорядження, яке скасує вимогу щодо обов’язкового отримання дозволу від Бундесверу для виїзду за кордон на термін понад три місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Звільнення від вимоги щодо дозволу про виїзд буде видано у вигляді адміністративного розпорядження для того, щоб уникнути зайвої бюрократії, повідомив Пісторіус.

"Наразі для чоловіків нічого не змінюється: незалежно від віку – 17 чи 45 років, чи десь посередині – кожен, звичайно, має право подорожувати, і наразі дозвіл не потрібен. Про тривале перебування за кордоном не потрібно повідомляти. Ми пропонуємо виняток із загальної вимоги щодо звітності, передбаченої законом, для цієї мети", – сказав міністр.

Глава Міноборони пояснив, що ця норма закону не діє, оскільки в країні запроваджена добровільна військова служба. Про зміни свого місцеперебування наразі мають повідомляти резервісти, які підлягають призову, додав Пісторіус.

Нагадаємо, днями німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Згодом у Міністерстві оборони Німеччини роз’яснили, коли діятиме норма закону, згідно з якою чоловікам віком 17-45 років необхідно погоджувати із Бундесвером свій виїзд за кордон.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.