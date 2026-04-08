Писториус прокомментировал путаницу вокруг закона о выезде мужчин за границу

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на этой неделе немецкое правительство издаст распоряжение, отменяющее требование об обязательном получении разрешения от Бундесвера для выезда за границу на срок более трех месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Освобождение от требования о разрешении на выезд будет издано в виде административного распоряжения, чтобы избежать лишней бюрократии, сообщил Писториус.

"На данный момент для мужчин ничего не меняется: независимо от возраста – 17 или 45 лет, или где-то посередине – каждый, конечно, имеет право путешествовать, и в настоящее время разрешение не требуется. О длительном пребывании за границей сообщать не нужно. Мы предлагаем исключение из общего требования об отчетности, предусмотренного законом, для этой цели", – сказал министр.

Глава Минобороны пояснил, что эта норма закона не действует, поскольку в стране введена добровольная военная служба. Об изменении своего местонахождения в настоящее время должны сообщать резервисты, подлежащие призыву, добавил Писториус.

Напомним, на днях немецкие СМИ обратили внимание, что с начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра Бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Впоследствии в Министерстве обороны Германии разъяснили, когда вступит в силу норма закона, согласно которой мужчинам в возрасте 17-45 лет необходимо согласовывать с Бундесвером свой выезд за границу.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.