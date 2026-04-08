Греція оголосить про заборону соцмереж для дітей

У середу, 8 квітня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосить про заборону соціальних мереж для дітей.

Про це стало відомо з урядового брифінгу, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як повідомили на брифінгу, Міцотакіс має оголосити про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія. Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років. Нещодавно таке ж рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.