Греция объявит о запрете соцсетей для детей
Среда, 8 апреля 2026, 10:25
В среду, 8 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявит о запрете социальных сетей для детей.
Об этом стало известно из правительственного брифинга, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Как сообщили на брифинге, Мицотакис должен объявить о запрете доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.
Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания. Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.
В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет. Недавно такое же решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.
