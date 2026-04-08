Греция объявит о запрете соцсетей для детей

В среду, 8 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявит о запрете социальных сетей для детей.

Об этом стало известно из правительственного брифинга, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как сообщили на брифинге, Мицотакис должен объявить о запрете доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания. Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет. Недавно такое же решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.