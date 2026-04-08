Премьер-министр Греции объявил о запрете соцсетей для детей до 15 лет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мицотакис сказал в видеообращении, передает Ekathimerini.

Греция стала одной из первых стран, которая одобрила запрет на соцсети для детей на национальном уровне.

Законодательное урегулирование появится летом 2026 года и вступит в силу 1 января 2027 года, сообщил премьер-министр.

"Теперь я уверен, что многие из вас, младших, рассердятся на меня; если бы я был в вашем возрасте, возможно, я бы чувствовал то же самое, но наша роль не заключается в том, чтобы быть приятными", – заявил Мицотакис, обращаясь к детям.

Теперь Греция будет подталкивать Европейский Союз к одобрению подобных мер, добавил глава правительства.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Подобное решение анонсировал также премьер-министр Испании Педро Санчес.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Писали, что в немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.